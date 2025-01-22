Çiğli Belediyesi, sömestrde öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenebileceği birbirinden farklı etkinlikler düzenleyerek tatili unutulmaz kıldı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sömestr tatilinde düzenlenen atölyelerin hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Yıldız, “Düzenlenen etkinliklerle çocuklar ve gençler, tatil dönemini verimli bir şekilde değerlendirirken aynı zamanda keyifli vakit geçirdi. Bu etkinlikler, Çiğli Belediyesi'nin eğitime ve gençlerin gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen etkinlikler, her yaş grubuna hitap eden özel programlarla dolu. Birbirinden farklı etkinliklerle, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil sunuluyor. Büyük beğeni toplayan etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YAPAY ZEKA ATÖLYESİ

Ortaokul öğrencileri için düzenlenen Yapay Zeka Atölyesi, teknolojiye ilgi duyan gençleri geleceğin dünyasına hazırladı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen atölyede, dil temelli yapay zeka kullanılarak yaratıcı etkinlikler yapıldı. Katılımcılar, hayal güçlerini teknolojinin gücüyle birleştirerek etkileyici görseller oluşturmayı öğrenirken, yapay zekanın günlük yaşamda ve gelecekteki rolünü keşfetme fırsatı buldular.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE STOP-MOTİON ATÖLYESİ

İlkokul öğrencileri ise sömestr tatilini aileleriyle birlikte anlamlı bir etkinlikle değerlendirdi. Düzenlenen Stop-Motion Atölyesi, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ebeveynleriyle birlikte kısa filmler oluşturduğu yaratıcı bir ortam sundu. Çocuklar ve aileler, stop-motion tekniğini öğrenerek hayal güçlerini kullanıp hikayeler tasarladı. Hem çocuklar hem de ebeveynler için keyifli ve öğretici bir deneyim oldu.