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İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata'yı makamında ziyaret eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, oldukça keyifli geçen sohbetin ardından kent esnafının sorunlarının çözümüne dair Efes Selçuk’ta esnaf masası kurulacağı müjdesini verdi.İZMİR (İGFA) - Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, göreve geldiği günden bu yana esnaflara ilişkin yapılan çalışmalardan bahsederek; "Esnaf bir kentin atar damarıdır. Esnafımızın sorunlarının hızlı çözümü için esnaf masası kuracağız. Çözümleri kolaylaştırmaya dair kararlar aldık. Birlikte hareket edebilmenin gururuyla İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata ve yönetim kurulu üyelerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

“Abim” dediği İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ile bir araya gelen Başkan Ceritoğlu Sengel, uzun ve keyifli geçen sohbette Efes Selçuk esnafına yönelik beş yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafın en büyük sorunlarından biri olan ecrimisil konusunun çözümü hakkında da bilgi veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bu konuda esnafın üzerinden büyük yük kalktığını ve rahat nefes aldığını söyledi. 5 yıllık çalışmaları kapsamında yapılan gençlik festivalleri ve çeşitli etkinliklerle kente akın eden binlerce ziyaretçinin esnafa katkı sağladığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, bu konuda esnaflardan duyduğu memnuniyetin kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi.