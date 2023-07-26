Efes Selçuk Belediyesi, kentte yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmak için bu yaz da "Salçalık domatesler hazırlansın. Kadınlar keyfine baksın" sloganıyla salça makinasını kent merkezi ve köylere götürüyor.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinası 26 Temmuz’dan itibaren köylerde ve kent merkezinde yer alan mahallelerde olacak.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in projesi olan, geçmiş yıllarda kadınların memnuniyeti ile karşılanan salça makinası bu yıl da kent merkezinde ve köylerde yerini almaya hazırlanıyor.

Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımını kolaylaştıran salça makinası belirtilen tarihlerde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında köylerde ve merkez mahallelerde olacak.

İşte salça makinesinin Efes Selçuk merkez ve kırsalında olacağı tarihler ve yerler şöyle: