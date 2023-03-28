İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi tarafından 14 Mayıs Mahallesi’nde sosyal bir hizmet olarak hayata geçirilen çamaşırhane projesi kurumsal tasarrufa ve bölgede kadın istihdamına katkı sunmasıyla beğeni topluyor.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin hayata geçirmiş olduğu çamaşırhanede belediye işletmelerine ait çamaşırların yıkanmasıyla kurumsal tasarruf sağlanıyor, çamaşırhaneye yakın yerlerde ikamet eden kadınların çalışmasıyla kadın istihdamına katkı sunuluyor. Kentte hizmet veren otel, restoran gibi işletmelerin çamaşırlarının kent içinde yıkanmasıyla kent ekonomisine de katkı sunuluyor.

14 Mayıs Mahallesinde 4033 sokakta bulunan alanın çamaşırhane olarak değerlendirilmesiyle belediye işletmeleri ve kent genelinde restoran, otel gibi işletmelerin yanı sıra öğrencilere de hizmet verilmeye başlandı. Çamaşırhanede ayrıca depremzede vatandaşların çamaşırları da ücretsiz olarak temizleniyor.

Efes Proje Yönetimi Şirketi Koordinatörü Aslı Kurtay çamaşırhanenin bir talepten doğduğunu belirterek; “Bu alan daha önce Efes Selçuk Belediyesi’ne ait atıl bir alandı. Tadilatı bittikten sonra doğan ihtiyaç doğrultusunda bu alanı çamaşırhane olarak kullanmaya karar verdik. Bu konuda özellikle hem kendi işletmelerimizden hem de dışarıdaki işletmelerden bir talep vardı. O talebi en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz alanın burası olduğuna karar verdik. 2022 yılının son aylarında tadilata başladığımız yeri 2023’ün ilk günü temiz bir başlangıçla çamaşırhane olarak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

DEPREMZEDELERİN ÇAMAŞIRLARINI ÜCRETSİZ TEMİZLİYORUZ

Çamaşırhane çalışanlarının işinin uzmanı ve bölgeye yakın mahallelerde ikamet eden kadınlar olduğunun altını çizen Aslı Kurtay; “Bu işletmeyi açmamızla birlikte kendi işletmelerimiz buradan yararlanmaya başladı. Aynı zamanda iki adet ev tipi çamaşır makinası ve iki adet ev tipi kurutma makinasıyla da öğrencilerimize özel indirimli olarak hizmet veriyoruz. Çevre işletmeler, oteller, acentalar ve turizm işletmelerinin çamaşırları burada yıkanmakta, asıl önemlisi açılma sürecinin ardından yaşadığımız depremle birlikte kentimize gelen depremzedelerin de sosyal hizmetlerle birlikte ortaklaşa ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkamaktayız” dedi.