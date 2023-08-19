İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Metrosu, Konak tramvay hattı için araç alımı, Çiğli Tramvayı ve Buca Metrosu’nun yurt dışı finansman imkanlarına kavuşturulmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklenen onayın geldiğini duyurdu. Başkan Soyer, “Bu dört talep de onaylandı ve başkanlığımıza ulaştı. Her biri için teşekkür ediyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir’in önemli kentsel ulaşım projelerinden biri olan ve yapımının yüzde 96’sı tamamlanan Narlıdere Metrosu, Üçyol Buca HRS Hattı, Çiğli Tramvayı ve Konak Tramvay Hattı araç alımı projeleri kapsamında Hazine’den bir yılı aşkın süredir beklenen dış finansman onayı geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mart ayından beri beklenen dört taleple ilgili onayın dün itibariyle geldiğini duyurarak “Bunlardan bir tanesi Narlıdere Metrosu’nun son etabı için IBRD’den yapılacak ödemeydi. Mart ayından beri bunu bekliyorduk. Aynı zamanda tramvay araç alımıyla ilgili bir onay talebimiz vardı. Yine Çiğli Tramvayı ve Buca Metrosu’nun yurtdışı finansman sağlama imkanlarına kavuşturulmasıyla ilgili taleplerimiz vardı. Bu dört talep de Hazine ve Maliye Bakanımızın imzasıyla onaylandı ve başkanlığımıza ulaştı. Her biri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Çözülmezse sıkıntı var” Başkan Soyer, İzmir’in en önemli sorunlarından biri olan ve planları reddedilen çöp döküm alanlarına da dikkat çekerek, “İzmir’in en büyük problemlerinden biri. Çözülmezse çok büyük sorun yaratacak problemlerinden biri, çöp dökme alanları. Harmandalı’ndaki çöp depolama alanından vazgeçmek istiyoruz. Bunun için planları reddedilen çöp döküm alanlarıyla ilgili sorunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile valimizin işbirliğiyle çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu meselenin hassasiyetini hatırlatmak ve bu ricamı iletmek isterim” ifadelerini kullandı.

Narlıdere Metrosu İzmirliler ile buluşmaya ay sayıyor Yüzde 96'sı tamamlanan Narlıdere Metro Projesi’nin İzmir halkı ile buluşturulması için ihtiyaç duyulan 30 Milyon Euro tutarındaki son dış finansman kredisi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında mutabakata varılmıştı. İlgili mutabakatın hayata geçirilmesi için gerekli olan kredi sözleşmesinin imzalanmasıyla ilgili bir yılı aşkın süredir Hazine’den süre uzatımı onayı bekleniyordu. Hazine’den alınan onay ile bugün yapılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda 30 Milyon Euro tutarındaki dış finansman sözleşmesinin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verilmesi görüşülecek. Ardından ilgili kredi sözleşmesi imzalanarak kısa süre içinde İzmir halkı Narlıdere Metrosu ile buluşacak.