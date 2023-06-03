Foça Bağarası Cem Evi, İzmir'in Foça Belediyesi’nin destekleri ile yenileniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'e bağlı Foça Belediyesi'ne bağlı Bağarası Cem Evine yeni bir mutfak, tuvalet, çocuklar için kurs alanı, ofis ve yemek alanı çalışmaları tamamlanıyor.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Bir araya gelerek ibadet ettiğimiz tüm alanların bakımlarını üstleniyor ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Edilen duaları ve tutulan oruçları Rabbim dergah-ı izzetinde kabul etsin. Tüm komşularımıza hayırlı olsun’’dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şubesi Başkanı Halil Çıtak, destekleri için Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e teşekkür etti.