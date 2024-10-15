Türkiye’nin önde gelen oryantiringe gönül veren Altun Ailesinin kurduğu ve yaşatmaya çalıştığı Altunspor’un öncülüğünde ikinci kez düzenlenen Altun Cup “Phokaia CUP Oryantiring Yarışması” Yeni Foça ve Foça’da büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Foça Belediyesi’nin destekleriyle Altunspor Oryantiring ve Atletizm Spor Kulübü’nün düzenlediği 2. Geleneksel Altun Cup Oryantiring Şampiyonası, İzmir’in tatil cenneti Foça ve Yeni Foça’nın deniz kenarında ikisi gündüz, birisi gece olmak üzere 3 yarış üzerinden yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından çeşitli kulüplerden 244 oryantiring sporcusunun katıldığı yarışmalar büyük ilgi gördü ve oldukça da çekişmeli geçti. Foçalıların hayranlıkla izlediği ve sporcuları sık sık alkışlarla desteklediği yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

15 kategori üzerinden koşulan yarışmalarda 1. Gün orta mesafe yarışı Kozbeyli’de, gece yarışı Foça’da, 2. Gün sürat yarışı da Yeni Foça’da yapıldı.