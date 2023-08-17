Afetlerin felakete dönüşmesini engellemek için ve deprem gerçeğini unutturmamak için Foça Mahalle Afet Gönüllüler Derneği üyeleri ilçede tanıtım broşürleri dağıttılar.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça ilçesinde mahalle afet gönüllüleri halkı depreme karşı hazırlıyor.

Toplumun ortak hafızasında derin izler bırakan ve hepimizi deprem gerçeği ile yüzleştiren 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni anmak, halk arasında farkındalık yaratmak, deprem gerçeğini unutturmamak için Foça Mahalle Afet Gönüllüler Derneği üyeleri ilçede tanıtım broşürleri dağıttılar, halka olası bir deprem için aldıkları önlemleri sordular.

Foça Koordinatörü Canan Limnili, “36 saatlik teorik ve saha eğitimlerinin ardından mahalle afet gönüllüsü olunabileceğini ve birlikten kuvvet doğar diyerek, ‘Sen de aramıza katıl. Mahallenin afet gönüllüsü ol!’ çağrısında bulundu.

Nihal Amaç “Depremin yaşandığı dönemlerde daha fazla acılara sebep olmamak için sorumluluk almalı ve gerekli tüm tedbirlerin gerçekleştirilmesini titizlikle takip etmeliyiz. “dedi

Ceren Cevher “17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde 6 Şubat depreminin ardından bir kez daha böyle bir acının ülkemizde yaşanmamasını temenni ediyor, kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.” dedi.