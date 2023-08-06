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Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarına teşekkür etti.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde, 4 Ağustos Cuma akşamı gerçekleşen konserde; Soprano Bernis Danışman, Soprano Seda Yeleser, Tenor Mehmet Alp Özkazanç, Tenor Muzaffer Soydan, Bariton Burak Bardakcılar, Bariton Eren Ekici, Bas Enis Kızılgül ve Piyano Benan Gagliardo sahne aldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının Foça’da verdikleri Şan Konseri, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. İZMİR (İGFA) - Sanatçıların olağanüstü vokal yetenekleri, müzikal bir şölen sundu. Klasik müziğin büyüsünü yaşayan sanatseverler, İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarını ayakta alkışladı.

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