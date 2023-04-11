İzmir'de "Foça’da Taş Ocağı İstemiyoruz" sloganıyla Ocak ayında kurulan Foça’da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu tarafından basın açıklaması ve fotoğraf sergisi düzenlendi.İZMİR (İGFA)- İzmir'in Foça ilçesi Kocamehmetler Mahallesi'nde halen faaliyette bulunan taş ocaklarının doğaya verdiği tahribatlar 15 kareden oluşan fotoğraf sergisiyle gözler önüne serildi.

Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Kocamehmetler’de yeni bir taş ocağı açılmasını asla istemiyoruz" diyerek, ÇED sürecinin iptal edilmesinin gerekçeleriyle birlikte tepkili bir şekilde dile getirdi. Başkan Gürbüz, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması için başlatılan hukuksal süreci dikkatle takip ettiklerinin altını çizdi.

Bu arada Foça'da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu üyesi gazeteci yazar Ramis Sağlam tarafından okunan basın açıklamasında ise şu görüşlere yer verildi.

"Binlerce yıllık tarihi, binlerce endemik bitkisi ve tarih ve coğrafik güzellikleriyle, başka bir Foça yok! 2500 yıllık Pers Anıt Mezar Anıtı’nın yanı başına Taş Ocağı açmak isteyen zihniyetin gözü taşa doymak bilmiyor. Bu zihniyet Foça’nın Kocamehmetler Mahallesi’nde 24 hektarlık alanda yeni bir taş ocağı açmak istiyor. Hali hazırdaki taş ocaklarının çevreye, yaşam alanlarımıza verdiği tahribat ortadayken, yeni bir taş ocağının açılacak olmasını kabul etmiyoruz".

Üçüncü taş ocağının açılmak istendiği Kocamehmetler Köyü, 2017 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Kentsel Sit alanı olarak ilan edildiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Kentsel sit alanları içinde korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki yapıların yanı sıra bunlarla bütünlük sağlayan geleneksel doku karakteri, silüet ve yoğunluğun korunması amacıyla tescilli olmasa dahi töresel nitelik taşıyan kentsel dokunun korunması esastır. Bu alandaki biyoçeşitliliğin, eko sistemin bir bütün olarak korunması çok önemlidir. Habitatın olumsuz etkilenmesi, ayrıca zincirleme bozulmalara yol açacağından ÇED süreci iptal edilmelidir. Ruhsat Alanı olarak gösterilen yerlerin yakınlarında tarımsal havzaların, endemik bitkilerin, zeytin ağaçlarının bulunması nedeniyle Maden (Dekoratif Taş) Ocağı” projesinin çevresel etmenlere ve insan sağlığına zarar verecek yapılaşmaların kurulmasına zemin hazırlaması sebebiyle itiraz ediyor ve bir kere daha yüksek sesle haykırıyoruz: Dünya üzerinde başka bir Foça yok!" görüşlerine yer verildi.

Basın açıklaması sonrasında kısa tiyatro gösterisi de sahnelendi.