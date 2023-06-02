İzmir’in Foça İlçesi’nde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi’ni Buca’daki kampüsüne taşıması dolayısıyla boş kalan bina üniversite eğitimi için yeniden kapılarını açacak.İZMİR (İGFA) - Foça Kaymakamlığı, Bakırçay Üniversitesi ve Reha Necla Midilli Eğtim ve Yaşlıevi Vakfı İlçeye Sağlık Bilimleri genel konulu bir fakülte kazandırmak hedefiyle protokol imzaladı.

Bakırçay Üniversitesi’nin Seyrek kampüsünde vakıf yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende imzalar Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Berktaş ve Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi tarafından atıldı. Anlaşmaya göre protokol 20 yıl süreyle geçerli olacak, iki tarafın anlaşmasıyla süre uzatılabilecek ve fakülte vakfın kurucusu merhum işadamı Reha Midilli’nin adını taşıyacak. Bölümü daha sonra belirlenecek sağlık bilimleri ile ilgili fakültenin eğitime hazırlanması için gerekli tadilat, onarım ve yenileme çalışmaları vakıf tarafından yapılacak. Öğrencilerin yurt sorununun çözümü için, ilçede boş bulunan bazı kamu binalarının devreye alınmasına da çalışılacak.

Foça'da bir fakültenin olmasının kendilerinin ve vakfın kurucusu Reha Midilli’nin hayali olduğunu, bunu daha önce hayata geçirmelerine rağmen çeşitli nedenlerle okulun taşındığını belirten Vakıf başkanı Ali Haydar Çelebi gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Ali Haydar Çelebi;”Foça’da daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi ile anlaştığımız üzere bir fakülte kurmak en büyük hayalimizdi. Bunu gerçekleştirmiştik. Ama çeşitli nedenlerle özellikle yurt sorunundan dolayı Dojkuz Eylül Üniversitesi öğretimine devam edemedi ve binayı boş tutmaya başladı. Yaptığımız çeşitli görüşmeler neticesinde Bakırçay Üniversitesi’nin böyle bir binaya ihtiyacı olduğunu duyduk. Görüşmeler sonrası Yönetim Kurulu üyemiz Osman Mert ve üniversite yetkilileri tatlı bir son konusunda anlaşmayı sağladı. Bundan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

