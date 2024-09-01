Bu yıl “teknoloji” temasıyla düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamındaki açılış resepsiyonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir Fuarı'nı eski günlerine döndürün başkanım, diyen halkımızın sesine kulak vererek üzerimize düşeni yapacağız. Her sene daha güçlü bir fuar için çok çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin fuarcılık serüvenini başlatan ve birçok ilki gerçekleştiren İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93. kez kapılarını açtı. Dün yapılan açılış töreninin ardından bugün de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda resepsiyon düzenlendi. 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında “teknoloji” temasıyla yapılan, onur konuğu ilin İstanbul, özel konuğun Küba olduğu 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay ev sahipliğinde yapılan resepsiyonuna; T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Onur Konuğu İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İEF'nin ana sponsoru Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, CHP, AK Parti milletvekilleri, büyükelçiler, başkonsoloslar, siyasi parti temsilcileri, vali yardımcıları, kaymakamlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, odalar, derneklerin başkanları ile temsilcileri, ilçe belediye başkanları, yabancı misyon temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Resepsiyon, İnci Yelkenbiçer Omek'in elektro keman dinletisi ile başladı. Omek'in performansı büyük alkış aldı.

Robot Sophia yeniden sahnede: İnsan ruhunun sıcaklığı olmadan olmaz Teknoloji temasıyla yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sürpriz konuk olarak dün sahneye çıkan robot Sophia, resepsiyonda da protokolle buluştu. Robot Sophia, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın geleceğe atılan adımların başladığı bir fuar olduğunu söyledi ve “Her ne kadar teknoloji gelişse de insan ruhunun sıcaklığı olmadan bu yeniliklerin bir anlamı olmaz” dedi.

Tugay: Bu mirası onurla, başarıyla taşımak için çalışıyoruz 14 ülke ve Türkiye'den 53 şehirden yüzlerce firmanın 93. İEF'ye katıldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İEF'nin adının İzmir ile özdeşleştiğini söyledi. Tugay, “Neredeyse 100 yıla yakın geçmişi olan bir fuar İEF. Böylesine bir güçlü etkinliğin ev sahibi olmak bizler için onur. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi ve İzmir olarak bu mirası onurla, başarıyla taşımak için çalışıyoruz, Umuyorum geleceğe, 'İzmir Fuarı'nı eski günlerine döndürün başkanım' diyen halkımızın sesine kulak vererek üzerimize düşeni yapacağız. Her sene daha güçlü bir fuar için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bize yol gösterici olacağına inanıyoruz” Tema olarak teknolojiyi seçtiklerini hatırlayan Tugay, “Aslında geleceğe dair sorunların çözümünü istediğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Her teknoloji kelimesi geçtiğinde içimizde uyanan duygu bu. Sorunlara boğulmuş bir dönemde yaşıyoruz. Bunlarla ilgili; medeniyetimizin, bilgimizin, aklımızın, sahip olduğumuz ilmin bize yol gösterici olacağına inanıyoruz. O bilginin ürünü olan teknolojiyi ne kadar çok uygulamaya sokarsak, o kadar daha fazla sorunumuzu çözeceğiz. Daha fazla bilgi, bilim, teknoloji istiyoruz. Aynı zamanda paylaşarak da çoğalması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle Ekrem İmamoğlu ile bizim İzmir İnovasyon ve Teknoloji Şirketi'miz ile İstanbul'un İSBAK şirketi arasında iş birliği protokolü imzaladık. Tüm belediyelerimize örnek olmasını diliyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Ekrem Başkanım her alanda iş birliğine açık olduğunu hepimize söylüyordu. Bunun protokolle somutlaşması gurur vesilesi oldu” dedi.

“Üzerimize düşeni hiçbir ayrı gayrı gütmeden yapmaya hazırız” İzmir Fuarı'nın önemine vurgu yapan Başkan Tugay, “İzmir Fuarı, sadece İzmir'in değil tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin o iktisat, ekonomik atılımının bir yansımasıdır. Bu nedenle çok önemlidir. Sahip çıkmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Biz Türkiyemizin önümüzdeki yıllarda, gerçek bir birlik beraberlik içinde bütün sorunları aşacağına yürekten inanıyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak üzerimize düşeni hiçbir ayrı gayrı gütmeden yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Yılmaz: Zafer haftasına denk gelmesini son derece anlamlı buluyorum İzmir İktisat Kongresi'nin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İzmir'imizin kültürel ve ticari hafızasında önemli bir yer tutan, 93'üncü kez yapılmış olan 100 yıllık geçmişi olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanına, sponsorlara, katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras olan fuarının Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ettiğimiz zafer haftasına denk gelmesini son derece anlamlı buluyorum. Şu anda üst-orta gelir ligindeyiz. Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş yapmak. Onu da işte teknolojik yatırımlarımızla, katma değeri yüksek ekonomi inşa ederek başaracağız. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu seneki temasının teknoloji olarak belirlenmesini çok anlamlı bulduğumu belirtmek isterim. Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Gençlerimiz bu alanlarda desteklendikleri sürece Türkiye ve gençlerin önü çok açık” dedi.

Elban: Uluslararası fuarcılığın ülkemizde kökleşmesine katkılar sunuyor İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “101 yıl önce Güzel Atatürk'ün olağanüstü vizyonu ve dünya görüşüyle bu güzel fuarın temeli atılıyor. O günden bu yana bu fuar gelişerek hem güzel İzmir'imizle hem Türkiye ile özdeşleşen bir fuar oluyor. Bu fuar Türkiye'deki fuarcılığın gelişmesine, uluslararası fuarcılığın ülkemizde kökleşmesine çok ciddi katkılar sunuyor ve onlara kaynaklık teşkil ediyor. Öylesine güzel ve önemli bir fuarda, 93'üncüsünü yaptığımız teması teknoloji olan fuarda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Ağar: Temanın teknoloji olmasını çok isabetli bulduk T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Her yıl daha iyi, daha güçlü düzenlenen bu fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese Ticaret Bakanlığı olarak teşekkür ediyorum. Hayatımızın her alanına giren teknolojik gelişmelerin önemi dikkate alındığında İzmir Enternasyonal Fuarı'nın temasının teknoloji olarak belirlenmesini çok isabetli bulduk” diye konuştu.

İmamoğlu: Şehrin önemini biliyoruz Dünyanın dört bir yanından gelenleri yıllarca ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı'nı çocukluk döneminde ziyaret ettiğini söyleyen ve ilkokuldayken hentbol finallerine gelip fuarı gezdiği anısını anlatan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, teknoloji alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. İmamoğlu, “Bir asır önce o yılların koşullarında doğmuş bir organizasyon, kendi geleneğini yaratmış olması gerçekten ilham verici. İEF'de İstanbul'umuzla onur konuğu olarak misafir edilmek bizim için çok değerli. Farklı kurum ve kuruluşlarımıza temsil ediliyoruz. Standımıza mutlaka bekliyoruz. Kentlerimiz çok önemli, kentlerin kendi için geliştirdikleri iyi uygulamaları deneyimleyince, insanların mutluluklarından da mutluluk elde edince başka şehirlerle de bunları paylaşmak çok kıymetli. İstanbul ve İzmir gibi potansiyelleriyle ülkemizin gelişiminde öncü şehirlerimizin köklü mirasına sahip çıkmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehrin önemini biliyoruz. Bugün çok özel bir noktadayız. İktisat Kongresi ile temellerinin atıldığı filizlendiği İzmir Fuarı'nda köklü ve yenilikçi bir mirası şeklinde 93'üncü yıl dönümünde birlikteyiz. Şehrin önemini biliyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlerimiz her yönüyle Türkiye'nin lokomotifi olduğunun farkındayız. İyi düşüncenin, iyi aklın, Türkiye'ye faydalı işlerin ana kuluçkası olduğunun farkındayız. Bu tarafıyla şehirlerimizdeki görevimizi sadece hemşerilerimize hizmet duygusuyla değil, aynı zamanda Türkiye'ye üstün fayda sağlama gayreti içinde olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Kileci: Teknolojiyi yönlendiren olmak istiyoruz Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, “İzmir, Türkiye için de çok önemli bir şehir Çok önemli işlerin yapıldığı, farklı yerlere gelmesi gereken bir şehir. İhracatçılar olarak bu bölgeyi hepsinden çok daha fazla önemsiyoruz. İzmir Fuarı, Türkiyenin en eski en önemli fuarlardan birisi. Bugün çok daha başka. Yapay zeka, dijital dünya ve her türlü bilginin çok daha rahat analiz edildiği, doğru şekilde benimsendiği, yapacak işlerimize ciddi ışık tutan bir noktaya geldik. Çok iyi değerlendirmemiz lazım. Fuarda teknoloji ile ilgili çok şey karşınıza çıkacak. Bunlarla haşır neşir olmak gerekiyor. Teknolojiye yeniliğe dönüşüme karşı koyarsak oyunun dışında kalırız. Biz oyunun dışında kalmak istemiyoruz, tam ortasında hatta yönlendiren olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yorgancılar: İEF dünyanın en köklü uluslararası ticari platformlarından biridir Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Hem İzmir’in hem de ülkemizin tarihine tanıklık etmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fuarı İEF sadece ülkemizin değil dünyanın en köklü uluslararası ticari platformlarından bir tanesidir. İzmir İktisat Kongresi’yle temelleri atılan bu fuar, tarihimizde kültürümüz ve geleceğimizle gurur duymamız gereken önemli bir adımdır. Fuarımız 93 yıldır süregelen başarı hikayesinin bir parçası ve birçok ihtisas fuarının da öncüsü olmuştur. Bu yıl ana teması seçilen teknoloji her anlamda geleceği şekillendirmeye devam etmektedir” dedi.

Aile fotoğraf çekildi Resepsiyon protokolün 93. İEF hatırası olarak aile fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resepsiyon sonrasında Bornova Belediyesi’nin halk dansları ekibinin horon gösterisine katılarak horon tepti.