İzmir'de Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün saat 09.27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 10.01 kilometre olarak açıkladı.
İzmir'de Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün saat 09.27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 10.01 kilometre olarak açıkladı.
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