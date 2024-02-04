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İzmir'de Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İZMİR (İGFA) - İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün saat 09.27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 10.01 kilometre olarak açıkladı.

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