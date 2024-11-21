İzmir'in Güzelbahçe ilçesine Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Makedonya'nın Üsküp şehrinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu yurtdışında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının Başkan Günay'ın oğlunun kavgaya karıştığı ardından yaşamını yitirdiğine dair haberlere yer verdiğine dikkati çekilerek, bu haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kederli ailesinin bu zor gününde acısını yaşamadan yanlış bilgilendirme yapılması aileyi derinden üzmüştür. Güzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay ailesiyle birlikte cenazesyi almak için Üsküp'te bulunmakta olup, cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze İzmir'e getirilecektir. Cenaze töreni ile ilgili gün ve saatin belli olmasından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Belediye Başkanımız Mustafa Günay ve kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz".