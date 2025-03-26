İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’de bulunan Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı Köyleri başta olmak üzere ilçe genelinde tarımla uğraşan tüm çiftçilere tarımsal ürün desteğine devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, ilçede bulunan üç köye sene başında1.500 kg bordo bulamacı ve 10 ton kükürt dağıtımının ardından ilçe genelindeki tümçiftçi ve köylülere 72 ton gübre dağıtımı daha gerçekleştirdi.

Çiftçilerimizin yüzü gülüyor desteğimiz sürecek

Köylüye büyük destek verdiklerini, desteğin süreceğinisöyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “İlçede tarımla uğraşan çiftçilere yönelik bu desteğin, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve yerel üreticileri desteklemek adına büyük önem taşıyor. Çiftçilerimiz bizim için çok değerli. Onların üretime devam edebilmesi için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe’nin bereketli topraklarında üretimi artırmak ve çiftçilerimizi ekonomik olarak rahatlatmak adına bu gübre desteğini hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz ay bordo bulamacı ve kükürt dağıttık. Şimdi de gübre desteğine başladık. 72 ton gübreyi ekiplerimiz çiftçilerimize, muhtarların dağıtımı için muhtarlıklara bıraktık. Tarımla uğraşan herkese desteğimiz devam edecek. Bizim amacımız bu yıl çiftçilerin hiçbir masraf yapmadan ürünlerini satıp kar etmeleri. Çiftçi zaten zor durumda bir de zirai ilaçlarla gübrelerle beli iyice bükülmesin bu katkıyı da biz koyalım diye düşündük. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.