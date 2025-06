İzmir Güzelbahçe’de yaz aylarının vazgeçilmez noktası ‘Gece Pazarı’ Güzelbahçe Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle açılışı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Yalı Mahallesi Vapur İskelesi ile yenilenen sahil projesi arasındaki alanda bando ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen açılışa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tamamen yenilenen ahşap stantları ve çehresiyle Güzelbahçe Gece Pazarı’nın ilçeye çok yakıştığını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Verdiğimiz her sözü tutmaya devam ediyoruz. Bu başarı da meclis üyelermizden vatandaşlarımıza kadar hepimizin payı var. Her konuda arkamda olduğunuzu hissediyorum. Bu durum beni daha da motive ediyor. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İlçemiz yenilenerek değişiyor, güzelleşiyor. Bu yenilenmeye vatandaşlarımızın yaz aylarında ailelileriyle çokça zaman geçirdiği Gece Pazarı da katıldı ve çok da güzel oldu. Gece Pazarı hem güzel hem de düzenli oldu. Buradaki bu güzelliğe ve sağlanan düzene katkı koyan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gece Pazarı'mızı büyütmeye devam edeceğiz. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Başkan Günay ve ekip arkadaşlarına yepyeni bir Gece Pazarı yarattıkları için teşekkür ederek söze başlayan CHP Güzelbahçe Başkanı Devrim Seyrek, '' Bugün burada yenilenen Gece Pazarı'nda bir aradayız. Ancak bu dururma gelmesi bir anda olmuyor. Büyük emeklerle bu sonuca ulaşılıyor. Bu aşamaya gelmesini adım adım takip eden belediye başkanımıza ve bu pazarın düzenini sağlayan tüm belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Konuşmaların sonrasında Güzelbahçe Halk Oyunları Grubu’nun dans gösterisi büyük beğeni toplarken, Güzelbahçe Belediyesi Ritim Grubu’nun performansı büyük alkış aldı. Canlı performansların ardından Başkan Günay stantların tamamını ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler bol kazançlar dileklerinde bulundu.