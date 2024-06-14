İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen karasinek, sivrisinek larva ilaçlama çalışmaları kapsamlı olarak hız kazandı. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için tüm mahallelerdeki parklar, sulak yeşil alanlar ve sokaklar olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yapılıyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilaçlama çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte malum vatandaşların en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında sivrisinek ve karasineklerin çoğalması sonucu oluşan huzursuz ortam geliyor. Biz de ekiplerimizle birlikte gerekli çalışmaları hızlandırdık. Yeni bir ilaçlama makinası aldık. Düzenli olarak vatandaşlarımızın da talebi ve şikayeti doğrultusunda ilaçlama çalışmalarımız devam edecek. Hizmetlerimizin önceliği vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru. Vatandaşlarımızın aileleriyle huzurlu ve sağlık bir yaz dönemi geçirmesi için yaz boyu çalışmalarımız devam edecek" dedi.