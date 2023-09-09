İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği (KÜSAMDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleneksel Türk El Sanatları Festivali başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe Yalı Mahallesi İlhan Selçuk Parkı’nda bu yıl 10. Kez açılışı gerçekleştirilen festivale Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, MHP İlçe Başkanı Kamil Cesur, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım, belediye meclis üyeleri, KÜSAMDER Başkanı Emel Ardahanlı ve dernek üyeleriyle vatandaşlar katıldı. . Bu yıl Tire Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin destek verdiği festivale; Gaziantep, K.Maraş, Adıyaman, Tokat, Mardin, Ankara, Trabzon, Denizli, Diyarbakır’ın yanı sıra İzmir Kemalpaşa, Selçuk, Menemen, Seferihisar, Urla ve Güzelbahce'li ustaların katıldığı 60 zanaat ustası hem eserlerini sergiliyor hem de zanaatlarını icra ediyor. Menemen'li dünya birincisi Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu ve Kültür Bakanlığına bağlı birçok zanaatçı canlı performanslarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Sanatsız geçen pandemi döneminde insanların büyük sıkıntılar içine girdiğini ve Atatürk’ün sözüne atıfta bulunan Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, ‘‘Büyük Önderimiz Mustafa Kemal’in bu Cumhuriyet’i kurarken topluma önerdiği bir yaşam tarzı kapsamında bütün öngörülerinin gerçekleştiğine şahit olmak hem mutlu ediyor hem de şaşırtıyor’’ dedi

Gelecek kuşaklara, geçmişin değerlerini koruyup aynı zamanda üreterek geleceğe yönelik bir iz bırakmak istediklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ 10.’sunu gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturuyor. Amacımız ilçemize kazandırdığımız eserlerle iz bırakabilmek. Değerlerimizi korumak ve geleceğe emanet etmek istiyoruz. Burada bulunan Geleneksel Türk El Sanatlarımızın içerisine; halıcılık, kilimcilik, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik, deri işçiliği, taş ve maden işçiliği, sepetçilik, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap, ağaç işçiliği, aplike, besi bebek, sedef kakma, tel sarma, takı tasarım, su kabağı işleme, maket ustalığı, mask, minyatür resim, kaat'ı sanatı, ebru sanatı, çarık yemeni, baston, atık değerlendirme gibi pek çok sanat dalı yer alıyor. Bu eserleri yaşatmak her yıl üzerine yeni bir şeyler katarak çoğaltmak bizleri son derece mutlu ediyor. Bu projenin bugünlere gelmesinde büyük emekler verip bize destek verip yeni projeler üreten KÜSAMDER’e ve bizlerle birlikte olan zanaatkârlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Geleneksel Türk El Sanatları Festivali 11 Eylül akşamı sona erecek.