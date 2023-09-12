11 Eylül ‘Güzelbahçe’nin Kurtuluşu Günü’ nedeniyle gündüz çelenk, akşam konser programı düzenlendi. Kurtuluş etkinlikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası eşliğindeki Merve Mete konseriyle sona erdi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’nin Kurtuluşun 101. Yılında düzenlediği Merve Mete Konserine büyük ilgi vardı.Salonu dolduran vatandaşlar konserin başından sonuna kadar şarkılara eşlik ettiği konser İzmir Marşı’yla sona erdi.

Kurtuluş gününü ilk günkü heyecanla kutladıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bu gece İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Merve Mete konseriyle 101.yılı büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. 101 yıl önce büyük bir mücadele verildi. Bu ülke laik, demokratik, özgür, bağımsız ve Cumhuriyetin tüm ilkelerini yüzlerce yıl yaşatacak. Bu görev hepimizin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği, bize ışık olan ilke ve devrimlerden asla taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimlerini yaşatmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Özgürlük ve bağımsızlık en temel ülkümüzdür. Bu ülkü kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Bu karakterden ve Gazi Mustafa Kemal’in izinden şaşmadan Güzelbahçe’de Güzelbahçe’nin tarihini ve değerlerini gelecek kuşaklara aktarıp yaşatmak birlik beraberlik ve barış içinde yaşamak en büyük dileğimizdir. Bu amaç doğrultusunda hep birlikte olacağımızdan hiç şüphem yoktur. Bugün bu birlikteliği gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve Güzelbahçe bileşenlerine teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüz için canını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Kurtuluşumuz, özgürlüğümüz, 11 Eylül Güzelbahçe’mizin Doğum Günü kutlu olsun” dedi.

Konser sonunda Başkan İnce Merve Mete ve İzmir Büyükşehir Pop Orkestrasına çiçek taktim ederek teşekkür etti.