İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Yaka Mahallesi meydanında Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA)- Muharrem Ayı'nın sona ermesi dolayısıyla Güzelbahçe Belediyesi, Yaka Mahallesi Meydanı’nda düzenlenen Aşure Günü’ne Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Güzelbahçe Şube Başkanı Ali Rıza Özkan, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Asıl amacın acıyı paylaşmak olduğunu, bu birlikteliğin bir ömür süreceğini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Her Muharrem Ayı’nda burada her Ramazan Ayı’nda belediye düğün salonumuzda ve mahallelerimizde soframızı paylaşıyoruz. Hz. Hüseyin ve 72 CanKerbela’da katledildiğinden beri bu kazan kaynamaya devam ediyor. Bu kazan da sadece karın doymuyor. Yas paylaşılıyor, kardeşlik ve dayanışma öğreniliyor, öğretiliyor. Her yıl yapmış olduğumuz aşure programımızda bizleri yalnız bırakmadığınız ve bu acıyı bizlerle paylaştığnız için sizlere teşekkür ediyorum, tutulan oruçlar hak yolunda kabul olsun" diye konuştu.

Daha sonra Dede Ali Tekin’in duasından sonra aşure dağıtımı yapıldı.