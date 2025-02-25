İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel atılan, bahçe atıkları, kullanılmayan ev eşyaları ve kaçak olarak dökülen molozların, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için atık toplama günleri başlattı.İZMİR (İGFA) - Atık toplama günleri Güzelbahçe’de 10 mahallede uygulanacak. Pazartesi; Yelki-Siteler Mahalleleri, Salı; Maltepe, Mustafakemalpaşa Mahalleleri, Çarşamba; Yalı, Çamlı Mahalleleri ve siteler, Perşembe; Atatürk Mahallesi ve siteler, Cuma; Kahramandere Mahallesi, Cumartesi; Çelebi ve Yaka Mahallelerinde toplama günleri oluşturuldu.

Güzelbahçe’nin daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olmasını hedeflediklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, birçok ilçede karşılaşılan sorunların başında moloz ve bahçe atıkları geldiğine dikkati çekti.

Birçok insan molozlarını boş arazilere dökerek çevreye büyük zarar vermekte. Güzelbahçe, yeni yerleşim alanlarının her gün genişlediği, bahçeli, müstakil evlerin ve arazinin geniş olduğu bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Günay, "Bu noktada özellikle bahçe ve inşaat atıkları fazla çıkmakta. Bazı duyarsız ve çevreyi önemsemeyen insanlar molozları ve bahçe atıklarını gelişi güzel döküyor. Bu da ciddi bir görüntü ve çevre kirliliğine neden oluyor. Bahçesi olan vatandaşlarımızda budadıkları ağaçlarını, çimini, bahçe atıklarını, mecburen evlerinin kenarına koyuyorlar. Ekiplerimiz topluyor fakat geniş bir hizmet alanımız olduğundan yetişmekte sorun yaşıyoruz. Bu yüzden bizde atık toplama günü oluşturarak vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmeti hedefliyoruz. Ekiplerimiz belirlenen günlerde mahalleleri gezip moloz, bahçe atıkları, eski ev eşyaları vb. atıkları toplayacak. Vatandaşlarımızın konuya hassasiyetle yaklaşması, mahallenin toplama gününden bir gün önce atıkları çıkarması, çevremizin temizlik ve düzeni için çok önemli” diye konuştu.