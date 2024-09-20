İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Güzelbahçe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Meslek Fabrikası Kursları kapsamında Güzelbahçe Gece Pazarı’nda verilen Mobil Barista Kursu tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Gece Pazarı’nda mobil araçta düzenlenen kursa toplamda 12 kursiyer katıldı.

Kursiyerler iki grup halinde iki hafta boyunca 3 gün toplamda 20 saat şeklinde eğitim aldı. Katıldıkları eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler, kurs sonundabarista sertifikalarını aldılar.

Günümüzde kahve sektörüneilginin giderek artığını ve bu alanda istihdama duyulan ihtiyacın da çoğalması nedeniylebarista eğitimi vererek kahve yapımına ilgi duyan vatandaşları sertifikalı bir şekilde iş hayatına kazandırmak istediklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Meslek Fabrikasını Güzelbahçe’ye getirip kursları açacağız diye seçim bildirgemize koymuştuk. İlk kursumuzu barista kursuyla başlattık. Barista kursuna büyük bir ilgi oldu. İki günde 300 vatandaşımız başvuruda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Güzelbahçe Belediyesi iş birliğiyle düzenlediğimiz eğitimimizin asıl amacı istihdam. Eğitimlerimiz şu an mobil araçta başladı. İlk etapta amacımız vatandaşlara bu eğitimi tanıtmak ve katılımı arttırmak. Mobil Barista Kursu’nda katılımcılarımıza birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil kahvelerimizi tanıtıyoruz. Kahve çekirdeklerimizin çeşitlerini ve doğru sunumlarını detaylı olarak öğretiyoruz. 2 hafta sürecek eğitimde12 kursiyere sertifikalarını verdik. Önümüzdeki hafta da diğer grup eğitim alacak.İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kurs programlarımızıçoğaltacağız. Kursa katılan vatandaşlarımız daha büyük bir yer istedi. Biz de Büyükşehir bürokratlarımızla görüştük. 150 saatlik bir kurs planlamayı düşünüyoruz. Belediye Düğün Salonu’muzda bu kursu vermeyi düşünüyoruz. Sonrasında bir Meslek Fabrikasını da Güzelbahçe’mize kazandıracağız” dedi.