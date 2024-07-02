Geçtiğimiz günlerde, Anadolu Otizm Vakfı’na tahsis edilen eski Yelki Belde binasın Güzelbahçe Belediyesi tarafından boşaltılmasıyla ilgili kamuoyunda oluşan haberler üzerine bilgilendirme yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Biz hiçbir otizmli çocuğumuzu sokağa atmadık. Kendi haline terk edilmiş, 2 yıldır eğitim verilmeyen bir yer haline dönüşen kamu malını tekrar halkımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Hatrılanacağı gibi Güzelbahçe Belediyesi’nin 2012 yılında Anadolu Otizm Vakfı’na tahsis ettiği kullanılmayan eski Yelki Belde binası geçtiğimiz günlerde boşaltılmıştı.

Güzelbahçe Belediyesi, Temmuz ayı meclisi gerçekleştirildi. Meclise gelen önergelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardında dilek ve temennilerde bir konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anadolu Otizm Vakfı’na tahsis edilen yer ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı haberlerle ilgili meclis üyelerine ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Başkan Günay, Anadolu Otizm Vakfı’na, 2012 yılında Güzelbahçe Meclisi’nin almış olduğu kararla bina tahsis edildiğini anımsatarak, "O yıldan bugüne kadar Otizmli çocuklarımıza hizmet verdi. Fakat son 2 yıldır kapısına kilit vurulmuş ve hiçbir faaliyet gerçekleştirilmiyordu. Bizimle yapılan sözleşmeye uyulmadığı, kirasını ödemediği hiçbir hizmette bulunmadığını tutanaklarla tespit ettik. Tabi kamuoyunda ‘vicdansızlar’ ‘otizmli çocuklar sokağa atıldı’ gibi haberler yapılıyor. Biz hiçbir çocuğumuzu sokağa atmadık. Zaten orada iki yıldır eğitim gören bir çocuk yok” dedi.

Vakıfta birçok mütevelli heyetin isminin olduğunu belirten Günay, “Biz de birçok siyasetçinin, gazetecinin, iş insanının bu heyette yer aldığını biliyoruz. Fakat şu anki durumdan hiç birinin haberinin olmadığını biliyoruz. 2 yıldır kapalı. Kendi haline terk edilmiş. Tamamen oradakibaşkanın keyfiyetiyle hareket edilen bir yer haline geldi. Biz de oranın eğitim amaçlı, çocuklarımız için kullanılmayacaksa kimsenin keyfine göre hareket etmesine izin veremeyiz. Jandarma eşliğinde tüm tespitlerimizi yaptık, tutanağımızı tuttuk. Yerle ilgili yaptığımız uygulamadan dolayı basın ve kamuoyunda algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okulun kapatılması için dilekçe verilmiş ama bize bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Eğer bizim kiracımızsanız bize bunun bilgisini verebilirdiniz. Biz de bu uygulamayı yapmazdık. Sayın Başkan keyfi davrandığı için bizi muhatap almadığı da buradan belli olmakta” diye konuştu.

Yapılan uygulamanın doğru olduğunu ifade eden Başkan Günay, “2 yıldır haline terk edilmiş bu binanın Yelki halkına ait olduğunu ve Yelkililerin hizmetine açacağımızı söyledik. Yapmış olduğumuz bu uygulamanın doğru olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızı sokağa attığımız bilgisi yalan bir söylemdir. Buna itibar edilmemesini bir kez daha meclisimizin vekamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Otizm Vakfının tahsis süresi 2023 yılı Mart ayında sona erdiği halde tahsisin uzatılması için herhangi bir başvuruda bulunmamakta olup, su faturası ve tahsis ücreti borçları ödenmemiştir.