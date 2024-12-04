İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Günay, vatandaşları evlerinde ziyaret etti, çat kapı ziyaretleri yapıp, sorunlarını dinleyip ihtiyaçları belirledi.İZMRİ (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi, kömür, hasta bezi, soba vb ihtiyaçlar için sahada.

Başkan Mustafa Günay, belediye ekipleriyle birlikte sahaya inerek, kapı kapı dolaşıp birebir görüşerek hem ihtiyaçlarını dinledi hem de her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Sahada 3 aydan fazla süredir ekiplerin çalıştıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Belediyemiz, zor günlerden geçen vatandaşlarımızın yanında olmaya her zaman devam edecektir. Yardım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız.Sosyal belediyecilik anlayışımızla hanelerimize dokunmaya, yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Her bir kapıyı çalarken, paylaşmayı seviyoruz, dayanışmamızın sıcaklığını da ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Bugün de Güzelbahçe sokaklarında, mahallelerinde kapı kapı gezerek komşularımızın derdini dinledik. Bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.