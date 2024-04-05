İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve gelir gelmez ilk nikahını kıydı, “Bu nikahla belediye başkanı olarak ilk imzamızı da atmış olduk” dedi.İZMİR (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimler sonrası CHP’de mazbata alımı ve belediyeleri devralma programları devam ediyor. Mazbatasını alan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevi devir aldığıilk günnikah kıydı.

Göreve başlar başlamaz nikah merasimi olduğunu öğrenen Günay, genç çiftin nikahını kendisin kıymak istedi. İlk görev gününde nikah kıyan Günay, “Sevgili Sevingül Güngör ve Murat Tekinçiftimizin nikah merasimlerine katılarak ilk nikahımızı kıydık. Attığım imza ilk belediye başkanı olarak attığım imza. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayatları boyunca bir birlerine destek olmaları ve aynı yastığa baş koymalarını temenni ediyorum. Kaçtane çocuk yapacakları onların kararı ama bizim onlardan isteğimiz, Cumhuriyetçi, Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştirmeleri” diye konuştu.

Nikah defterini CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Derim Seyrek tektim etti, ömür boyu mutluluklar diledi.