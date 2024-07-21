İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçimde vaatlerinden birisi olan ‘Yelki Düğün Salonu’ projesini tamamladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Beeldiyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla tamamladığı Yelki Düğün Salonu'nda ilk düğün yapıldı.

CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı düğünde konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim zamanı Yelkili vatandaşlarla buluştuklarında kendilerinden bu yönde talepleri olduğunu anımsatarak, "Malum ekonomik şartlar özellikle düğün yapacaklar için çok zorlayıcı oluyor. Güzelbahçe bu yönde düğün salonlarıyla da talep gören bir yer ama orta halli vatandaşlar için yüksek meblağları ödemek zor. Biz de meclis üyelerimizle seçim sürecinde bu projemizi kitapçığımıza koymuştuk. ‘Düğün Salonu ve Halı Saha Projesi’ olarak geçiyor asıl projemiz. Ama düğün salonu daha elzem olduğu için ilk önce düğün salonundan başladık. Bu yaz Yelki düğün salonunda düğün yapacağız sözümüzü vermiştik. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve bitirdik. İlk düğünümüz, evladımız Aliberk Ateş Işık’ın sünnet düğünüyle başladı. Arktık halkımız çok uyguna düğünlerini burada yapabilecekler. Söz verdik, yaptık. Tüm projelerimizi de söz verdiğimiz gibi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

700 kişi kapasiteli olan Yelki Düğün Salonu, 200 araç kapasiteli bir otopark, gelin damat odası, idari bina, mutfak ve tuvaletlerden oluşuyor.