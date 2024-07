İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, 10’uncusunu düzenleyeceği Payamlı Bardacık Festivali için Payamlı köyündeki tüm evleri, pencereleri, kapıları Güzelbahçeli kadınlarla beraberrenga renk boyanıyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Bardacığıyla meşhur Payamlı Köyü’nü kadınlarla birlikte renga renk boyayarak imece örneği sergiledi.

Köyde bulunan bütün evlerin, kapı, pencere ve duvarlarınıboyayacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Bardacık Festivalinin bu yıl 10’uncusunu düzenliyoruz. Bu yıl farklı ve renkli bir festival olması için erkenden başladık çalışmalarımıza. Eşim Nermin hanım, kadın meclis üyelerimiz, CHP kadın kolları ve Güzelbahçeli kadınların eli değsin istediler. Biz de bu teklifi geri çevirmedik ve çok güze bir görüntü ortaya çıktı. Payamlı renga renk oldu. Köylü de bundan çok memnun kaldı. Çok mutlu oldu. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor, yenileniyor. Payamlı köyünün sokakarlı, kapıları, pencereleri, oturmu bankları boyandı ve ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu yıl bardacık festivalimiz çok renkli ve çok keyifli olacak. Bu birlikte hareket etme, ekip ruhu Güzelbahçe’nin vaz geçilmezi. Her şeyi ekiple yapmak sizi daha da güçlü yapıyor. İmece ruhunu Güzelbahçe’de yaşatacağız. Çünkü birlikte hareket etmek bir arada olmak güçlü kılır her şeyi. Çünkü dayanışma yaşatır” diye konuştu.