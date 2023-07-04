Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a giden 33 aydın ve sanatçı ile otel görevlilerinin, gericilerin saldırısı sonucu Madımak Oteli'nde yakılarak katledilişinin 30. yılında Güzelbahçe'de anma konseri düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen konsere Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetimi ve vatandaşlar var.

Madımak’ın ülkenin kanayan yarası olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Bu topraklarda binlerce kez acıyla tanışmış ülkemiz insanları, 2 Temmuz 1993'te yeni bir acıyı daha paylaştı. Tam 30 yıl önce otel çalışanları ile beraber 35 insanımız katledildi. Sivas Madımak Oteli’nin canilerce ateşe verilmesi ile aydınlarımız diri diri yakılarak can verdi.Bizzat siyasi iktidar eliyle yaratılan her türlü inanç ayrımcılığı, inançlar üzerindeki baskı uygulama politikalarına son verilmelidir. Aleviler başta olmak üzere farklı inanç gruplarının kazanılmış hakları gasp edilmemeli ve talepleri karşılanmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinden, eşitlikten, demokrasiden, barıştan ve kardeşlikten yana olan herkes bu noktada birleşmelidir. Bir kez daha katliamları lanetliyor ve unutturmayacağımızı buradan haykırıyoruz” dedi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen de, Madımak'ın 30 yıldır yandığını belirterek, "30.yılında zaman aşımına uğratılmak istenen Madımak Katliamı davası insanlığa karşı işlenmiş bir suçun davasıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar da zaman aşımı olmaz. Tıpkı savaş suçlarında olduğu gibi. Diyorum ki kalbin varsa türkü yakarsın, kalbin yoksa insan yakarsın. Bu duygu ve düşüncelerle kaybettiğimiz canları saygıyla anıyor, anıları karşında eğiliyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında sanatçı Devrim Seyrek sahneye çıkarak hayatını kaybedenlerin anısına türküler söyledi. Sanatçı İlkay Akkaya’nın da eşlik ettiği konserde duygu dolu anlar yaşandı.

Konser tüm izleyicilerin hep bir ağızdan söylediği Sivas türküsüyle son buldu.