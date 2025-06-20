İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ilçede öğrenim gören yaklaşık 2000 öğrenciye dondurma ve hamburger kartı dağıttı.İZMİR (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Güzelbahçeliöğrenci karnesini aldı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Eylül 2024’te vermiş olduğu sözü tutarak çocuklara CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek’le birlikte dondurma ve hamburger kartı dağıttı. Bazı öğrencilerin de karnelerini dağıtan Başkan Günay, çocukların ilgisi büyüktü.

Eylül 2024’te vermiş oldukları sözleri yerine getirmek için okulları gezdiklerini söyleyen Başkan Günay, “Bugün karne günü olduğu için Güzelbahçe’deki tüm devlet okullarını gezip söz verdiğimiz gibi öğrencilerimize sürprizimizi yaptık. Eylül’de okullar açıldığında çoklarımıza çanta ve kırtasiye dağıtmıştık. O gün bir söz verdik yılsonunda size bir sürprizimiz olacak dedik. Tüm çocuklarımızadondurma ve GüzbelCafelerimizdegeçerli hamburger kartı dağıttık. Yaz sıcağında onların yüzündeki bir tebessüm bizim için dünyalara bedel. Belediye olarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, siyasi hesap yapmadan çocuklarımız için çalışıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bu ülke onlar sayesinde muasır medeniyetler seviyesine çıkacak. Şimdiden iyi tatiller diliyorum. Yazın tadını çıkartın ve kitap okumayı ihmal etmeyin. İyi tatiller!” diye konuştu.

Hamburger kartını alan çocuklar GüzbelCafelere adeta akın etti.

Cafe çalışanları hamburgerleri yetiştirmek için adeta zamanla yarıştı.