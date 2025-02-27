İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe’de yaşayanönce ki dönemlerde farklı siyasi partiler de görev alan Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, ilçe başkanlarımı yapan siyasilerin bir araya geldiği dostluk ve birliktelik yemeği düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İlçe yönetimi ve Belediye meclis üyeleri katıldı.

Misafirler arasında CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır, Bedri Serter, Erdal Karademir, Mustafa Moroğlu, Anavatan Partisi 20.Dönem İzmir Milletvekili Metin Öney, Anavatan Partisi döneminde Güzelbahçe’nin ilk kadın Belediye Başkanı olan Hülya Yarbuz, 1999-2009 yılları arası Güzelbahçe Belediye Başkanlığı yapan Ertan Avkıran, 2009-2024 yılları arsında CHP Güzelbahçe Belediye Başkanlığı yapan Mustafa İnce, 2001-2009 Yılları arası Yelki Belde Belediye Başkanı Mehmet Soyoğlu, Kısa bir süre CHP Güzelbahçe Belediye Başkan vekilliği yapan Enis Bozdoğan, önceki dönemlerde AK Parti Meclis Üyeliği yapan Cihan Hanyalı ve Sadık Soykan, CHP eski ilçe başkanları ve eski meclis üyelerinin katılım gösterdiği dostluk yemeğine, siyasetin her kulvarında farklı partilerden siyasilerin buluştuğu dostluk yemeği Güzelbahçe’nin farkını bir kez daha ortaya koydu.

Güzelbahçe’de görev yapan Belediye Başkanları aynı fotoğraf karesinde buluştu. 1994 yılında ilk ilçe olduğunda Anavatan Partisinden Belediye Başkanı olan Hülya Yarbuz, 1999-2009 yılında CHP’den başkan seçilen Ertan Avkıran, kısa bir süre başkan vekilliği yapan Enis Bozdoğan, 2009-2024 yılları arasında Başkanlık yapan Mustafa İnce, 2001-2009 Yılları arası Yelki Belde Belediye Başkanı Mehmet Soyoğlu ve mevcut Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay birlik, beraberlik fotoğrafı verdi.

GÜZELBAHÇE’NİN BAŞKANLARI AYNI KAREDE

Güzelbahçe için emek veren, Güzelbahçe’yi büyütmek için çalışan herkesi misafir ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bugün burada siz değerli vekillerimizi, belediye başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerini misafir etmek bizler için mutluluk. Bugün bir araya gelmemizin en önemli amacı siz değerli vekillerimizden, başkanlarımızda, meclis üyelerimizden fikir, düşünce ve önerilerini varsa yapmış olduğumuz belediye ile ilgili eleştirilerinizi almak. Bir yılımızı dolduruyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerin huzuruna çıkartalım istedik. Bugün burada siyaset konuşmak için bir araya gelmedik bu akşam Güzelbahçe için hangi partiden olursa olsun katkı koyan herkesi bu sofrada buluşturduk. ” diye konuştu.

Siyasetin sürekli aktif olduğunu söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Bugün yine olmaz, asla olmaz dediğimiz bir şeye tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e başkomutan olarak sana sesleniyorum ayağını denk al diye tehdit etti. Biz ne ayağımızı ne elimizi nereye koyacağımızı kimseye sormayacağız. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askeriyiz. Kimseden talimat almayız. Genel başkanımızı da ezdirmeyiz” diye konuştu.

Takım elbiseni kendisini başka birisi yapmadığını ya da ilçe Başkanlığını tescillemediğini diyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Hiçbir zaman protokol tarafında olamadım.Gençlik kolları masasında oturduk Günay Başkanla bugün çünkü ben oradan geliyorum gençlik kolları Başkanlığı yaptım gençlik kolları yöneticiliği yaptım dolayısıyla hala onlarla oturuyor olmak bana çok keyif veriyor. Danışman Kurulu’nda ben konuşurken buradaki bazı büyüklerimiz yoktu bir kez daha hatırlatayım ve her yerde bugüne kadar mücadelemiz genç olsun artık gençler gelsin bugüne kadar hep bunu söyledik ama bu koltuklara otururken de sizleri iyi anladık çünkü sadece genç olmak bu koltuklarda mücadele etmeye yetmiyor bunu iyi biliyoruz. Sadece donanımlı olmak da yetmiyor, sadece partili olmak dahi yetmiyor, dolayısıyla başka hünerlerinizle olması gerekiyor.Bunun en önemli hüneri de sanırım ekonomi!Bu sebeple bu partinin bugün için iktidara gelmesinin en temeli bu düzeni düzeltmek olmalı. Bu gençler gerçek anlamda ekonomik bağımsızlıklarını kazanacak,liyakatle gerçek anlamda siyasette yerini alacaklar" dedi.