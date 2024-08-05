Güzelbahçe Belediyesi, GüzbelCafelerebir yenisini daha ekleyerek Yelki’de çalışmalara başladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 100 günlük çalışma lansmanın da yakında başlanacak projeler bölümünde bahsettiği Yelki Güzbel Cafe’nin çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Güzbel Cafeleri artıracakları söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “2020 yılında başlayan GüzbelCafeleri büyütmeye devam ediyoruz. 100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim, YelkiGüzbelCafe’ye başlayacağız diye,ekiplerimiz yerle ilgili gerekli çalışmalara başladı. Kapalı ve açık olarak iki alan yapacağız. Kış ve yaz aylarında rahatlıkla vatandaşlarımızın hizmet alabileceği mekan yaratacağız. Çocuk ayın alanı oluşturarak, çocuklarıyla gelen ailelerin keyfini çıkarabilecekleri, ayrıca güvenle oyun oynayabilecekleri bir alan yaratacağız. Yelki halkımızın GüzbelCafe talepleri vardı. Yelki’mize de yapılmasını talep etmişlerdi. Yelki Belde Belediyesi Yelkililer için önemli bir yer. Şu an yapacağımız YelkiGüzbelCafe’deYelki halkının eskiden düğünlerini yaptıkları yer. Burayı değerlendirip Yelkilihemşehrilerimize kazandıracağız. Gelişen ve büyüyen Yelkimize çok yakışacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.