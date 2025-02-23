İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup finalinde Galatasaray Zena’yı mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

İZMİR (İGFA) - Challenger Cup finalinde Galatasaray Zena’yı mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Şampiyon oldu. Son şampiyon ve namağlup olarak katıldığı turnuvanın yarı finalinde Hırvat temsilcisi Žavk Mladost’u 14-8 ile geçen İzmir ekibi, İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde oynanan ve TRT Spor’un canlı yayınladığı final maçında Galatasaray Zena’yı 9-8 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa'da oynadığı tüm müsabakaları kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 15-9 yenen Žavk Mladost ise kupa üçüncüsü oldu.