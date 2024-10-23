Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün açtığı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 'Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

İZMİR (İGFA)- Proje Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi, Polonya'dan Osrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie (OBEZ) ortaklığı ile yürütülüyor.

Proje kapsamında, çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin doğada eğitime ilgisini çekmek, onları ekosistemle ve ekolojiyle tanıştırarak kolay, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde çevresel konuları sunmak amacıyla geliştirilecek bir Ekoloji Eğitim Merkezi kuruldu. Merkezde İzmir’de görev yapan 60 coğrafya ve fen bilgisi öğretmenine eğitici eğitimi verildi. Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Doç. Dr. Emre Alp 3 gün süreyle öğretmenlerle buluştu.

Eğitimlerin ardından öğrencilere yönelik eğitimler başlayacak. Biyomimikri yaklaşımı temelli ve iki ana modülden oluşacak bu eğitim ile çocukların iklim değişikliği konusunda dayanıklı hale gelmelerini sağlamak, ayrıca öğrencilerde okulda, evde, toplumda doğaya saygılı bir davranış biçimi oluşturulması hedefleniyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, iklim değişikliği farkındalığı yüksek, ekoloji ve doğayla uyumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bu proje ile öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele stratejileri geliştirileceğini belirtti. Yahşi, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele etmenin ve geleceğimizi bu değişikliklere uyumlu hale getirmenin büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu alanda yapılan projeleri desteklediklerini söyledi.