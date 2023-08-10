2022-2023 Eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda İzmir İmam Hatip Okulları'ndan alkışlanacak başarılar geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir genelinde eğitim kalitesi ve öğrencilere verdikleri birebir danışmanlık hizmetleri ile imam hatip ortaokulundan liselere geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler birbirinden güzel başarılara imza attılar.

2022-2023 LGS verilerine göre İzmir genelinde sınava giren toplam 2 bin 263 öğrencinin yüzde 0,5 ile yüzde 15’lik dilim arasında 218 öğrenci yer alırken yüzde 15 ile yüzde 30 arasında 280 öğrenci yer aldı.

İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, İmam Hatip Ortaokulları'nda eğitim gören öğrencilere bu okullarda manevi rehberliğin yansıra akademik, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da donanımlı bireyler olmaları için tam destek verdiklerini söyledi. İmam Hatip Ortaokullarının her geçen yıl kayıt kapasitesini artırdığını belirten Müdür Yılmaz, başarıyı artırmak adına İzmir’de pek çok projenin ve çalışmanın 2023/2024 eğitim öğretim yılında da devam edeceğinin altını çizdi.