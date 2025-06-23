İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 48 saatte kent genelinde 220 yangın olayına müdahale ederek alevlerle mücadelede yoğun bir hafta sonu geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta sonu boyunca kent genelinde çıkan yangınlarla mücadele etti. 48 saatlik süreçte orman, ot, çöp, bahçe ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahale eden ekipler, toplam 220 olaya anında yanıt verdi.

Ekipler, özellikle akşam saatlerinde Dikili’nin Çandarlı Mahallesi Özlem Sitesi yakınlarında zeytinlik ve yeni fidanlık alanda başlayan yangına yoğun bir şekilde müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın olan bu yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Aynı saatlerde Menemen’in Maltepe köyü yakınlarında başlayan bir diğer yangına ise arazözler ve endüstriyel araçlarla hızlıca müdahale edildi.

YANGINLARIN ÇOĞU OT YANGINI

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, son 48 saatte 5 orman yangını, 5 yerleşim yerinde küçük çaplı ağaç yangını, 110 ot yangını, 37 çöp yangını ve 5 bahçe yangını olmak üzere toplam 220 yangın olayı kaydedildi. Ayrıca araç ve ev yangınları da bu süre zarfında ekiplerin müdahale ettiği diğer olaylar arasında yer aldı.

İzmir’in “ateş savaşçıları” olarak anılan itfaiye ekipleri, zorlu koşullarda gösterdikleri özverili çalışmayla kentin güvenliğini sağlamaya devam ederken, yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.