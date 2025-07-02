İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için seferber oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde saat 14.00’te otluk alanda çıkan yangına İzmir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 7 itfaiye aracı ve 40 personel ile sahada çalışan İzmir İtfaiyesi yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek için çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü de 2 helikopter, 4 uçak ile yangına havadan müdahale ediyor. Çeşme Belediyesi birimleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir AKUT ile komşu ilçe belediyelerine bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor.

Rüzgarın da etkisi ile yangının Germiyan Mahallesi ve Urla Nohutalan Mahallesi’nde tepede yer alan makilik alana doğru ilerlediği bildirildi.

Bu bölgelerde tedbir amaçlı evlerin boşaltılması yönünde uyarı yapıldı. Ildır’da yangının yaşam alanlarına ulaşması sebebiyle riskli bölgelerde bulunan yurttaşların da güvenli bir şekilde tahliyesi sağlandı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.