Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren ve sorunları yerinde dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş’ın Narlı beldesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, binlerce personeli ile deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Kahramanmaraş’da da konteyner kent kuruldu.

Kahramanmaraş Narlı Beldesi’nde Konak Meydanı, Saat Kulesi, Atatürk büstü ve İzmir sokaklarının yer aldığı konteyner kent depremzedeler için hazır hale getirildi.

İzmir'i temsilen 232 konteyner için altyapı oluşturulan alanda 120 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Deprem bölgesindeki ziyaretlerine Adıyaman’dan başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geceyi Narlı beldesinde konteyner kentte geçirdi.

Sabah saatlerinde ESHOT Genel Müdür Yardımcısı ve Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Birimi Koordinatörü Kerim Özer ile incelemelerde bulunan Başkan Soyer, örnek bir konteyner kent ortaya çıktığını söyleyerek tüm büyü ;kşehirler için örnek teşkil edeceğini belirtti.

16 dönüm arazi üzerinde 232 konteyner için altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “120 tanesinin de montajı bitti. Tamamen iç tefrişi de tamamlandı. Pis su, temiz su altyapısı, şofben, mutfak, yataklar ve dolaplarıyla 120 konteynerimiz hizmet verecek. Geriye kalan 112 konteyner için de arkadaşlarımız hazırlıkları tamamladı. Her birine minnettarım. Her birine çok teşekkür ediyorum. Burada çalışmak İzmir'de çalışmaya benzemiyor. Koşullar çok daha ağır. Bütün bunları aşarak büyük bir vicdanla, yüce gönüllülükle bu işi yaptılar” diye konuştu.