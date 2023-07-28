Çalışmalarını aralıksız sürdüren Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Ruhsatı olmayan işyerlerinin sahipleri hakkında, bir an önce ruhsat almaları konusunda tutanak düzenleniyor.İZMİR (İGFA) - Ekipler özellikle, Karabağlar'da yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından işletilen işyerlerinde tabela kontrolleri de yapıyor.

Türk Standartları Enstitüsü kararları gereği tabela ve camekânlarda kullanılan yabancı ifadelerin, Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğünde olması gerekiyor.

Bu yaptırıma ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Tanıtım Yönetmeliği'ne aykırı olan tabelaların uygun hale getirilmesi için işyeri sahiplerine duyuru belgesi veriliyor.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, vergisini ödeyen esnafın mağdur edilmemesi için işgal, tabela ve ruhsat denetimlerine bundan sonra da kapsamlı şekilde devam edeceği öğrenildi.