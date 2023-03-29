Karabağlar'da, özellikle kadınların evlerinden çıkarak toplumsal yaşama katılmalarına olanak sağlayan semt merkezlerinin sayısı hızla artıyor. Karabağlar Belediyesi tarafından bu anlayış doğrultusunda yaptırılan Çalıkuşu Semt Merkezi'nin inşaatı tamamlandı.İZMİR (İGFA)- Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerine hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'ne giderek, çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Selvitopu, eksiklikler ve yapılması gereken ek işlerle ilgili çeşitli talimatlar verdi. İncelemeye, Çalıkuşu Mahalle Muhtarı Mustafa Onkan ve Bahar Mahalle Muhtarı Ahmet Cankurtaran da eşlik etti.

Kilimcitepe Parkı'nın ve Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'nın yanı başında yaşama geçirilen merkezin şimdiden bölgeye değer kattığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Vatandaşlarımız önümüzdeki haftalardan itibaren bu merkezimizi yoğun olarak kullanacak. Şimdiden açılmasını istedikleri kurslarla ilgili bizlere talepte bulunuyorlar” dedi.

Başkan Selvitopu, göreve geldiğinde 4 olan semt merkezi sayısının Çalıkuşu'yla 18'e çıkacağına dikkat çekerek, “Karabağlar Belediyesi olarak semt merkezlerini çok önemsiyoruz. 58 mahallemizin tamamında yaşama geçirme hedefiyle de var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki toplumsal ve ekonomik koşullar nedeniyle evlerinden çıkamayan kadınlarımız için soluk alma, yaşama katılma yerleri oluyorlar” diye konuştu.