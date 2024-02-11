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İzmir Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ekiplerin Vatan Mahallesi'nde yürüttüğü kaldırım ve kilit parke taşı döşeme işini yerinde inceleyerek, bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu'na ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Selvitopu'na, Mahalle Muhtarı Temel Doğru da eşlik etti.

Başkan Selvitopu daha sonra, Karabağlar Belediyesi'nin Eskiizmir Mehdiyye Camii'ne kazandırdığı cenaze servis asansörünü bölge sakinleriyle birlikte hizmete açtı.

Aynı zamanda Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı olan bölge sakinlerinden İsa Ambarcı, kot farkı nedeniyle cenazeleri 3 kat taşımak zorunda olduklarını belirterek, “Allah başkanımızdan bin kere razı olsun, gayreti sayesinde bu sorunumuz çözülmüş oldu. Katkıları ve Karabağlar'a verdiği emekler nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Cami İmamı Kenan Güzelkaya da her zaman yanlarında olması ve destekleri nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkürlerini iletti.

Başkan Selvitopu da, sıkıntının giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle acılı günlerde bir de bu tür sıkıntılarla uğraşılması bizi üzmüştü. Şimdi sorun giderilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayatta önemli olan acıyı, sevinci, sevgiyi paylaşabilmek. Sizlerle bunu paylaşabildiğimiz için ne mutlu bize. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kurdela kesiminin ardından Başkan Selvitopu'na Azeri ve Türk bayrağı armağan edildi.