İzmir'de Karabağlar Belediyesi, kadına şiddetin ülke gündemindeki yerini koruduğu bir süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, önemli bir projeye imza attı. Karabağlar Belediyesi tarafından hizmete açılacak Kadın Danışma ve Sığınma Evi'nin yapımı 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 katlı ve engelli erişimine uygun şekilde tasarlanmış merkez, 27 kişinin konaklayacağı 12 odadan oluşuyor.

Kadın sığınma evinde, çocuk gelişim uzmanı, psikolog, sosyal hizmetler, görüşme, danışma odalarının yanı sıra, dinlenme ve etkinlik odası, çamaşırhane, ütü odası, yemekhane, çocuk oyun alanı gibi noktalar bulunuyor. Her türlü şiddete uğrayan kadınlara çocuklarıyla birlikte kalabileceği güvenli bir ortam sağlayacak merkezde, psikolojik, hukuki, sağlık ve sosyal hizmet destekleri verilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin her zaman kadınların yanında olduğunu vurgulayarak, hizmet politikalarını bu bakış açısıyla belirlediklerini söyledi. Bugün sayıları 18'e ulaşan semt merkezleriyle kadınları toplumsal yaşama katmayı, onları görünür kılmayı hedeflediklerini belirten Başkan Selvitopu, “Nüfusumuzun yarısı kadınlar ne kadar güçlü olursa, toplumumuz da o kadar geleceğe umutlu bakar” diye konuştu.

Bu kapsamda yapımı tamamlanan Kadın Danışma ve Sığınma Evi'nin de önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Ne yazık ki ülkemizde hala kadına şiddeti, kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Toplumumuzun bu kanayan yarasına az da olsa çare olmak amacıyla bu merkezin yapımını tamamladık. Tefrişatı devam eden merkezin birlikte işletilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla görüşmeler yapılıyor. Umarım yakın zamanda kadına şiddet olayları son bulur ve bu tür merkezlere gereksinim kalmaz” diye konuştu.