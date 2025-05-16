İzmir Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl da coşkulu etkinliklere ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Bağımsızlık Yürüyüşü ve 9. Bağımsızlık Koşusu, Karabağlarlı vatandaşları bir araya getirecek.

17 MAYIS'TA YÜRÜYÜŞ COŞKUSU

17 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Bağımsızlık Yürüyüşü, saat 20.00’de Fahrettin Altay Meydanı’ndan başlayacak. Göztepe Metro Durağından katılacak bayrak kortejiyle birlikte, yürüyüş 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda sona erecek. Etkinlik, burada gerçekleşecek DJ performansıyla coşkulu bir finalle tamamlanacak.

18 MAYIS’TA 9. BAĞIMSIZLIK KOŞUSU

Geleneksel hale gelen Bağımsızlık Koşusu ise bu yıl 9. kez düzenleniyor. 18 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Fahrettin Altay Meydanı’ndan başlayacak koşu, yine 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda sona erecek. Parkta Karabağlar Belediyesi Spor Okulları öğrencilerinin gösterileri, DJ performansı ve ödül töreni ile kutlamalar sürecek.

Koşuya katılmak isteyenler için ön kayıtlar, Karabağlar Belediyesi’nin resmi web sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılabilecek. Kesin kayıtlar ise 18 Mayıs Pazar günü saat 14.00-15.30 arasında Fahrettin Altay Meydanı’ndaki kayıt masalarında gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için 0 (232) 414 79 01 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.

BAŞKAN KINAY “HAYDİ KARABAĞLAR”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamak için tüm Karabağlarlı vatandaşları yürüyüşe ve koşuya davet etti. Kınay “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 106 yıl önce Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesinin izinden yürümeye devam ediyoruz. Bağımsızlık Yürüyüşü’nde omuz omuza, bayraklarımızla birlikte yürüyecek, Bağımsızlık Koşusu’nda aynı heyecanla koşacağız. Gençliğe armağan edilen bu özel bayramda, Karabağlar’ın her yaştan yurttaşıyla coşkuyu paylaşmak için tüm Karabağlar Ailemi etkinliklerimize bekliyoruz. Haydi Karabağlar” diye konuştu.