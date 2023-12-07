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İzmir'de Karabağlar'daki asansörlerin periyodik kontrollerini içeren protokol, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Evrim Aksoy arasında imzalandı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, kamuoyu gündemine son günlerde can yakıcı kazalarla gelen asansör güvenilirliğiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyor.

Bu kapsamda asansörlerin periyodik kontrolünü içeren protokol, geçen yıllarda olduğu gibi yine Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'yle imzalandı. Başkan Selvitopu ve Şube Sekreteri Aksoy arasında imzalanan protokole göre, 2024-2027 yıllarını kapsayan dönem içinde, ilçedeki tüm asansörler Makina Mühendisleri Odası'nın uzman teknik denetçileri tarafından kontrolden geçirilecek. Periyodik olarak yapılacak kontrollerin ardından sonuçlar belediye ve denetlenen binaların yöneticilerine verilecek. Arızalı ya da eksikleri olan asansörlerin, belirlenen süre içinde onarılması ve eksiklerinin tamamlanması istenecek.

Başkan Selvitopu, son günlerde meydana gelen ve can kaybına da neden olan asansör kazalarının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayarak, ilçedeki asansörlerin de daha sıkı bir biçimde kontrol edilmesini istedi.

Başkanlık makamındaki imza törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Dayangaç, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Müdürü Necmi Varlık ve Şube Müdür Yardımcısı Semih Hazineci'yle Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Aras da katıldı.