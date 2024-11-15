Karabağlar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında etkinlikler düzenleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programına anlam kattı. Bu kapsamda, "Dünya Gözüyle Atatürk" adlı sergi, araştırmacı-yazar Dr. Tuna Yılmaz’ın "Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi" başlıklı söyleşisi ve "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri yoğun ilgi gördüİZMİR(İGFA) - Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Alanı'nda açılan "Dünya Gözüyle Atatürk" sergisi, dünya liderleri ve uluslararası basının Atatürk hakkında söylediklerini bir araya getirerek, büyük önderin evrensel değerini hatırlatmayı amaçlıyor. Sergi, 22 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Atatürk Fotoğraflarının Bilinmeyen Hikayeleri

Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide araştırmacı-yazar Dr. Tuna Yılmaz, Atatürk’e ait az bilinen fotoğrafların hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Yılmaz, bu fotoğrafların ardındaki detaylarla, izleyicilere Atatürk'ün yaşamına farklı bir açıdan bakma fırsatı sundu.

"Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" Konseri

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda Şef Cihan Önder yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne aldığı "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konsere Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Hava Radar Mevzi Komutanı Albay Ertan Atik, muhtarlar, meclis üyeleri ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Atatürk’ün sevdiği parçalar büyük bir özenle seslendirildi. Etkinliğin finalinde Başkan Kınay ve seyirciler ellerinde Türk Bayrakları ile hep bir ağızdan “İzmir Marşı’nı okuyarak coşkulu bir final yaptılar.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, etkinliklerde yaptığı konuşmalarda Atatürk’ün vizyonunu ve Türk milletine kazandırdığı değerleri vurguladı. Kınay, "Yokluktan bir millet var eden, ülkemize özgürlüğü ve çağdaşlığı getiren bir liderin 86 yıl sonra bile içimizi titreten sözleri bize yol gösteriyor. Atatürk’ü sadece 10 Kasım’da değil, hayatımızın her anında anıyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

Başkan Kınay, ayrıca Dr. Tuna Yılmaz ve Şef Cihan Önder’e fidan sertifikası takdim ederek, "Bize Atatürk’ün sağladığı nefesi hatırlattınız. Biz de sizinle birlikte doğaya nefes olalım" diye konuştu.