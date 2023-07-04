İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Sivas Madımak Oteli’nde 30 yıl önce yakılarak katledilen aydınları özlemle andı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Madımak'ta 30 yıl önce katledilen aydınları unutmadı.

Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı önünde düzenlenen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, katliamdan sağ kurtulan Yazar Şair ve Eğitimci Hidayet Karakuş, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Selvitopu törende yaptığı konuşmada, 30 yıl önceki acının yürekleri yakmaya devam ettiğini vurguladı. Dönemin Sivas Valisi'nin daveti üzerine orada bulunan aydınların toplumu geleceğe taşımaktan başka amaçları olmadığını belirten Başkan Selvitopu, “Ancak birileri düğmeye basarak onları katletti. Olaylar asla tesadüfi değildi. Yakanları şiddetle kınıyoruz. Katledilen 33 kültür insanımızın anısı her 2 Temmuz'da yaşatılacak ve onlar asla unutulmayacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benzer kara olayların farklı şehirlerde de yaşandığını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Ülkemizin güzel insanları demokrasi mücadelesiyle bunlara mutlaka son verecektir. 33 insanımızı rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Onlar kitaplarıyla, şiirleriyle, türküleriyle aramızda yaşamaya devam edecekler” diye konuştu.

Yazar Şair ve Eğitimci Hidayet Karakuş da Madımak Katliamı sırasında yaşadıklarını, 1 gün öncesinden başlayarak en ince ayrıntısına kadar anlattı. Saldırının Türkiye Cumhuriyeti'ni Ortadoğu karanlığıyla boğma amacı taşıdığını vurgulayan Karakuş, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Törende Başkan Selvitopu Karakuş'a Doğa Dostu Sertifika vererek teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra anıta kırmızı karanfiller bıraktılar.