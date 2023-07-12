İzmir'de Karabağlar Belediyesi, ilçedeki devlete bağlı ilköğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılını 1. olarak tamamlayan öğrencileri bisikletle ödüllendirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle belediye başkan yardımcıları katıldı.

Öğrencileri başarılarından, öğretmen ve velileri de bu zor süreçteki emeklerinden dolayı kutlayan Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin eğitimi her yönüyle desteklemeye devam edeceğini söyledi.

KARBEM dershanesinden okulların bakım onarımlarına kadar eğitim alanında farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Selvitopu, “En temel görevlerimizden biri, eğitim, kültür ve sanat, spor alanlarında kentimizi geliştirmek. Çünkü biliyoruz ki gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu buralardan geçiyor. Bulunduğumuz Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi de tam olarak bu işlevi yerine getiriyor. Bir okul gibi cıvıl cıvıl ve her gün çocuklarımıza, ailelerine hizmet veriyor. Bu tür merkezleri, spor tesislerini artırma gayretindeyiz. Yıl sonunda açacağımız Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi de örnek bir tesis olacak” dedi.

Bir yandan Karabağlar'ın fiziksel dönüşümünü sağlarken diğer yandan da sosyal gelişmeyi sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Bu doğrultuda tüm imkanlarımızla Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bir kez daha okullarında birinci olan çocuklarımızı kutluyorum. Karabağlar Belediyesi olarak başarılı öğrencilerimizin yanında olmaya, onları küçük hediyelerle desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.