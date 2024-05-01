İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı’nda gerçekleştirilen En Çok Kitap Okuyan Çocuk Ödül Töreni’ne katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, hayatının bir bölümünü Karabağlar’da geçirerek eserlerinin bir kısmını burada kaleme alan Reşat Nuri Güntekin’in anısını yaşatmak için Çalıkuşu Mahallesi’nde bulunan çocuk kitaplığında düzenlenen “En Çok Kitap Okuyan Çocuk Ödül Töreni”ne katıldı.

Edebiyatın usta ismi Ahmet Günbaş’ın konuk olduğu “Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor” etkinliğindeki söyleşiden önce çocuklara hediyelerini veren Başkan Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken bu coşkuya ortak olduklarını belirterek, geleceğin en önemli parçası olan çocukların; okuyan, dinleyen ve sorgulayan bir geleceğin içerisinde birlikte olmanın çok değerli olduğunu ifade etti.

Okuduğu kitaplarla sözlerini paylaşan çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kınay, Karabağlar’da okumaktan, yazmaktan, sözlerini paylaşmaktan, kültürden ve sanattan vazgeçmeden tüm bu değerleri büyüteceklerini söyledi.

Çocukların kitaplarını imzaladı

Başkan Kınay’ın konuşmasının ardından yazar Ahmet Günbaş, ödül törenine gelen çocuklarla sohbet etti.

Kitapları hakkında çocuklara bilgiler veren Günbaş, yazarlık yaşamındaki tecrübelerini paylaştı. Çocukların sorularına cevap verdiği söyleşiden sonra yazar Günbaş, kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye etti.