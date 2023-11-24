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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Tahir Merzeci Ortaokulu'yla Ahmet Ragım Üzümcü İlkokulu'nu ziyaret ettiİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki Tahir Merzeci Ortaokulu'yla Ahmet Ragım Üzümcü İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Başkan Selvitopu, “Bu kutsal görevi özveriyle yerine getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Selvitopu, Tahir Merzeci Ortaokulu'nu ziyaretinde Okul Müdürü İsmail Balcı, yöneticiler ve öğretmenlerin sıcak ilgisiyle karşılandı. Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman'ın da yer aldığı ziyarette Okul Müdürü Balcı, Başkan Selvitopu'na eğitime katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Başkan Selvitopu da tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, “Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyetimizin ilanından sonra önceliği eğitime verdiler. Toplumumuzun gelişebilmesi, ülkemizin dünyayla rekabet edebilmesi için iyi yetişmiş kuşaklara ihtiyaç vardı. Bunun için de onları yetiştirecek kadrolar oluşturuldu. Bu kutsal mesleği başarıyla yerine getiren sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Selvitopu, gelecek kuşakları yetiştiren öğretmenlerin motivasyonlarının yüksek olması için başta özlük hakları olmak üzere tüm sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.