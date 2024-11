İzmir'in Karabağlar ilçesinde Çalıkuşu Semt Merkezi'nde çocuklar ve aileleri için bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Çalıkuşu Semt Merkezi'nde çocuklar ve aileleri için bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. 19 Kasım Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Karabağlar Belediyesi Çalıkuşu Semt Merkezi’nde ebeveynlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Bedriye Kurtuluş Türk, ebeveynlere önemli bilgiler aktardı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, muhtarlar, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı etkinlikte, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için bireyler ve kurumlar arasında dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Helil Kınay "Her gün karşılaştığımız acı haberler hepimizin içini acıtıyor. Bu sorunların çözümü, toplumsal dayanışmada saklı.Birlikte hareket ettiğimizde, ailelerimizde ve toplumumuzda hak ettiğimizden çok daha iyisini inşa edebiliriz. Bugün burada olmanız çok değerli. Sorunlarımızı paylaşmak, acılarımızı dile getirmek ve birlikte çözüm yolları aramak için bu tür toplantılara ihtiyaç var” diye konuştu.

Kınay “Burada çıkan fikirlerin her eve ve aileye ulaşmasını arzu ediyoruz”

Birbirine sahip çıkmak ve el ele vermek zorunda olduklarının altını çizen Başkan Kınay “Yaşadığımız her şeyden bir parça burada konuşuluyor, hepimiz bir noktada aynı deneyimleri yaşıyoruz. Ancak iyilikleri de biriktirmeyi unutmamalıyız. Buradan çıkan fikirlerin her eve, her aileye ulaşmasını arzu ediyoruz. Bu çalışmaların devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Birbirimize sahip çıkmak, el ele vermek zorundayız. Devlet, belediyeler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlar hep birlikte hareket ederek bu çürümenin önüne geçebiliriz. Sorunlara geçici çözümler bulmak yerine kalıcı adımlar atmalıyız. Bugün buradaki dayanışma ve iş birliği bunun en güzel göstergesidir. İçinde bulunduğumuz bu çabalar, çocuklarımız için daha güvenli ve adil bir gelecek yaratma yolunda attığımız önemli adımlardır” dedi.

Konuşmacı Avukat Bedriye Kurtuluş Türk ise yaptığı konuşmada çocukların gelişimi için önemli unsurlar, hak ihlalleri ve bu ihlaller karşısında başvurulacak kurumlar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, ebeveynlerden gelen soruları yanıtlayarak onların bilinçlenmesine katkıda bulundu. Etkinlik sonunda Başkan Kınay, Türk’e teşekkür ederek kendisine fidan sertifikası sundu.

Çocuklar için Mahremiyet Eğitimi de verildi

Etkinlik kapsamında ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurslarına katılan çocuklarla da buluşuldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Psikolog Duygu Eslek, çocuklara yönelik “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Programı ve Mahremiyet Eğitimi” verdi. Eğitimde, çocukların kendilerini koruma yolları ve bilinçlendirme yöntemleri ele alındı.