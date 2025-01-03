İzmir'de Karabağlar Belediyesi, işsizliğin çözümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi’ni (BİO) dijital ortama taşıdı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi üstlenen sistem, artık “www.karabaglarbio.com” adresi ve QR kod sistemi üzerinden de hizmet veriyor.

Bu sayede vatandaşlar, belediye hizmet binasına gelmeden kayıt işlemlerini internet üzerinden kolaylıkla tamamlayabiliyor.

800 üzerinde kişiye iş imkânı sağlandı

25 Mayıs 2024 tarihinde hizmete giren Karabağlar Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), 37 farklı firma ile yaptığı iş birliği sayesinde 84 toplu görüşme düzenledi.

Bu görüşmelerle işverenler ve iş arayanlar bir araya getirilerek istihdam fırsatları sunuldu.

Bugüne kadar yaklaşık 800 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden BİO, bu kişilerin %50’sini kadınlar, 17’sini ise özel gereksinimli bireyler olarak istihdam etti.

İŞKUR DESTEKLİ HİZMET VE DİJİTALLEŞME

İŞKUR’un bir hizmet noktası olarak da faaliyet gösteren BİO, dijitalleşme adımıyla hizmetlerini daha erişilebilir hale getirdi. Vatandaşlar, “www.karabaglarbio.com” adresine girerek veya QR kod sistemi üzerinden kolayca kayıt yapabiliyor. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar, belediyenin belirlediği günlerde firma temsilcileriyle birebir görüşme imkânı buluyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim döneminde verdikleri sözleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Kınay, “Göreve geldikten sonra ilk işimiz Bölgesel İstihdam Ofisimizi kurmak oldu. Şimdi dijitalleşen Bölgesel İstihdam Ofisimiz, vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık sağlıyor. Eğitimleri ve yetenekleri doğrultusunda iş arayan vatandaşlarımızı firmalarla buluşturuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızın işe kavuşmasını sağladık. Amacımız bu sayıyı artırarak işsizliği en düşük seviyelere çekmek” dedi.